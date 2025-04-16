Лучший мед выбрали в России

Приморский мед признан одним из лучших в России на конгрессе «Пчела и человек»

В России выбрали лучший мед. Победителя определили на международном конгрессе «Пчела и человек: Россия и дружественные страны» в столице. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Отмечается, что золотую медаль в номинации «Мед полифлорный светлый» получил мед, произведенный в Приморском крае. Как сообщили в агентстве по развитию пчеловодства региона, награду получил пасечник Петр Яковенко из села Осиновка Михайловского района. В ведомстве подчеркнули, что «труд и мастерство пчеловода из Приморья заслуживают особого признания и уважения».

По данным агентства, мед из Приморья отличается высоким качеством и уникальными вкусовыми характеристиками благодаря экосистеме уссурийской тайги. Регион входит в число лидеров по объемам производства меда: в прошлом году было собрано около четырех тысяч тонн. Из-за высокого спроса на экологически чистый продукт в Приморье планируют зарегистрировать товарный знак для защиты от подделок.

Также победителем в своей категории стал монофлорный гречишный мед из Орловской области, образец из Ярославской области выиграл в номинации «сотовый мед», а в номинации «липовый мед» золотую медаль взял продукт из города Бирск в Башкирии.

Ранее ученые подтвердили в ходе исследования лечебные свойства меда. Так, мед может ускорять заживление острых и хронических ран благодаря своим антисептическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам.