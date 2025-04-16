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19:58, 16 апреля 2025Моя страна

Необычный любовный ритуал в горах России запечатлели на видео

Фотоловушка в Оренбуржье запечатлела любовный ритуал тетерева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Необычный любовный ритуал в горах России попал в фотоловушку. Атмосферные кадры опубликовал Telegram-канал Дирекции особо охраняемых природных территорий Оренбургской области.

Там сообщили, что в заказнике «Губерлинские горы» Оренбургской области камера видеонаблюдения зафиксировала сезонное поведение тетерева в период весеннего «тока».

На видео запечатлены самцы тетерева, исполняющие брачный ритуал, чтобы привлечь внимание самок. Как сообщают специалисты, «ток» у тетеревов длится с апреля до середины мая. Активность начинается примерно за полтора часа до рассвета и сопровождается характерными звуками.

В дирекции особо отметили уникальность таких кадров, а также порекомендовали включить звук при просмотре, чтобы полностью прочувствовать любовную атмосферу в заказнике.

Ранее на Камчатке медведь захотел присоединиться на завтраке к людям и постучал им в окно.

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