Любопытный медведь на Камчатке попросился на завтрак к людям и попал на видео

На Камчатке медведь захотел присоединиться на завтраке к людям и постучал им в окно. Косолапый гость попал на видео, которое публикует издание Baza.
На размещенных в сети кадрах любопытный хищник сначала наблюдает через окно за трапезой туристов на базе отдыха, а потом просится к ним в компанию, слегка постукивая лапой по стеклу.
«Зоопарк бесплатный», «Раз покормишь — и все», — пошутили отдыхающие.
Ранее обитательницы крымского сафари-парка «Тайган», маленькие медведицы Топа и Кнопа, сходили в спа и сделали ноготочки. Их бьюти-процедуры попали на видео.