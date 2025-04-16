Российский политолог рассказал о воевавшем против фашизма деде Зеленского

Политолог Марков: Зеленский был бы проклят своим дедом, воевашим против фашизма

Дед украинского президента Владимира Зеленского Семен Зеленский был героем Великой Отечественной войны, воевавшим против фашизма, рассказал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По его словам, его внука можно считать предателем, прославляющим украинского националиста Степана Бандеру (лидер «Организации украинских националистов», ОУН, организация признана в России экстремистской и запрещена).

«Предатель деда. Еврей, ставший другом фашистов и убийц евреев в Холокосте. Владимир Зеленский был бы проклят своим дедом», — отметил политиолог.

Ранее Зеленский рассказал, что его дед прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из героев, защитивших Украину от нацистов. Семен Зеленский был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.