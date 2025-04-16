Медведчук: Проект «Зеленский» можно считать провальным для коллективного Запада

Проект «Зеленский» можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Политик назвал происходящее сегодня в США в рамках украинского урегулирования страшным сном для президента Украины Владимира Зеленского. «Ситуация, которая складывается сейчас, заключается в том, что [президент США Дональд] Трамп предложил Зеленскому сделку, а тот не только не может ее выполнить, но в силу своей некомпетентности даже не понимает, в чем она заключается», — пишет он.

Медведчук обратил внимание, что команда украинского лидера также демонстрирует полное невежество, обвиняя Вашингтон в симпатиях к России. «Трамп продвигает не российские нарративы, а именно американские... чем больнее Россия ударит по Украине, чем хуже ситуация будет у Европы, тем Трампу выгоднее», — поделился своим мнением бывший украинский политик.

Медведчук выразил уверенность, что в скором времени глава Белого дома «объявит Зеленского нацистом». «Проект "Зеленский" можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность», — заключил он.

Ранее Медведчук заявил, что предлагая сделку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, президент США Дональд Трамп не понимает, что тот является марионеткой. По словам политика, разобраться в механизме конфликта на Украине Белому дому мешает желание получить материальную выгоду, предоставляя Зеленскому возможность «откупиться». При этом он отметил, что Киев не желает купить мир или получить его даром, вместо этого намереваясь «продать войну США».