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20:07, 16 апреля 2025Мир

Франция и Великобритания решили обменяться мигрантами

FT: Франция и Великобритания ведут переговоры о соглашении по обмену мигрантами
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительства Великобритании и Франции ведут переговоры о соглашении, по условиям которого стороны будут обмениваться мигрантами. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как утверждается, договор между странами будет предусматривать отправку Великобританией нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, обратно во Францию в обмен на других мигрантов, претендующих на легальный статус в королевстве в рамках программы воссоединения семей.

По данным издания, во французском МВД подтвердили факт переговоров и выразили надежду, что действие будущего соглашения в конечном счете будет распространено на весь Европейский союз (ЕС). В ведомстве также подчеркнули, что обмен мигрантами будет осуществляться по схеме «один на один».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия решила ускорить процесс выдворения мигрантов, создав предварительный список стран, выходцам из которых можно будет более оперативно отказывать в предоставлении убежища в странах ЕС.

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