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16:03, 16 апреля 2025Мир

В Европе решили ускорить процесс выдворения мигрантов

ЕК создала предварительный список стран для ускорения выдворения мигрантов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) решила ускорить процесс выдворения мигрантов, создав предварительный список стран, выходцам из которых можно будет более оперативно отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза (ЕС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕК.

«Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений Пакта [о миграции и убежище] и создать для ЕС список безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что некоторые страны уже ввели такие списки на национальном уровне. Принятие подобной меры на уровне объединения будет способствовать «более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища граждан из стран, включенных в список, в ускоренном порядке, исходя из того, что их ходатайства вряд ли будут удовлетворены».

ЕК предлагает внести в предварительный перечень Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис. Данное предложение требует одобрения Европейского парламента и Совета ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет соблюдать миграционный пакт Европейского союза (ЕС) и принимать у себя мигрантов, если он будет предусматривать дополнительные квоты для них. Он подчеркнул, что Варшава находится в особой ситуации из-за потока беженцев с Украины.

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