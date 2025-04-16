В Европе решили ускорить процесс выдворения мигрантов

ЕК создала предварительный список стран для ускорения выдворения мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) решила ускорить процесс выдворения мигрантов, создав предварительный список стран, выходцам из которых можно будет более оперативно отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза (ЕС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕК.

«Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений Пакта [о миграции и убежище] и создать для ЕС список безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что некоторые страны уже ввели такие списки на национальном уровне. Принятие подобной меры на уровне объединения будет способствовать «более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища граждан из стран, включенных в список, в ускоренном порядке, исходя из того, что их ходатайства вряд ли будут удовлетворены».

ЕК предлагает внести в предварительный перечень Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис. Данное предложение требует одобрения Европейского парламента и Совета ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет соблюдать миграционный пакт Европейского союза (ЕС) и принимать у себя мигрантов, если он будет предусматривать дополнительные квоты для них. Он подчеркнул, что Варшава находится в особой ситуации из-за потока беженцев с Украины.