Молдаване выразили отношение к вступлению страны в НАТО

Более половины граждан Молдавии выступили против присоединения страны к НАТО

Более половины граждан Молдавии выступили против присоединения страны к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической компанией Ates Research & Consulting SRL.

Согласно данным исследования, за присоединение к Североатлантическому альянсу высказались 28,9 процента респондентов. Против нахождения в блоке выступили 52,4 процента опрошенных. Еще 18,7 процента участников опроса не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что исследование проводилось с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что провела встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Кишиневе. По ее словам, она обсудила с Рютте сотрудничество Молдавии с альянсом, региональную безопасность и гибридные угрозы, включая кибератаки.