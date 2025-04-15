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19:27, 15 апреля 2025Бывший СССР

Санду рассказала о встрече с генсеком НАТО

Санду провела встречу с генсеком НАТО Рютте
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что провела встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Кишиневе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, она обсудила с Рютте сотрудничество Молдавии с альянсом, региональную безопасность и гибридные угрозы, включая кибератаки. Санду поблагодарила НАТО за постоянную поддержку Молдавии и «защиту демократических институтов». Она отметила, что это первый визит Рютте в Молдавию в должности генерального секретаря НАТО.

Ранее Рютте заявил о том, что следит за ситуацией в Молдавии после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и других оппозиционных политиков. В частности, после попытки ареста Александра Нестеровского.

До этого стало известно, что больше половины жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. За присоединение выступили 30,9 процента опрошенных, тогда как против высказались 54,7 процента молдаван, участвующих в опросе; 14,4 процента не поддержали и не выступили против вступления в альянс.

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