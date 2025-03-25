IData: Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения к НАТО

Больше половины жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные соцопроса молдавской компании Date Inteligente (iData).

Респондентов попросили ответить на вопрос о поддержке ими вступления Молдавии в Североатлантический альянс. За присоединение выступили 30,9 процентов опрошенных, тогда как против высказались 54,7 процентов молдаван, участвующих в опросе. 14,4 процентов не поддержали и не выступили против вступления в НАТО.

В исследовании, которое проводилось с 14 по 25 марта, приняли участие 1007 человек из 294 населенных пунктов.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москву беспокоит милитаризация и активное сближение Кишинева с НАТО. Он призвал власти страны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о неприемлемости расширения альянса на восток.