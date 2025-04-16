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20:11, 16 апреля 2025Экономика

Москвичей призвали сменить зимние шины

Дептранс: Автомобилистам в Москве пора заменить зимнюю резину летней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Автомобилистам в Москве пора заменить зимнюю резину на летнюю. Переходить на новые шины призвал столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на улицах столицы установилась теплая погода. Водителям напомнили, что в теплый период зимние шины размягчаются еще сильнее, и в них быстрее изнашивается протектор.

«Будьте внимательны при поездках за город, заранее смотрите прогноз погоды. Ночью температура в области может быть ниже, чем в городе», — предупредили в дептрансе и посоветовали автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее автоэксперт Александр Корнев заявил, что менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда в течение недели температура воздуха выше плюс 7 градусов. При этом особое внимание нужно уделить холодным ночам — если лужи продолжают подмерзать, то переобувать авто еще рано.

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