Москвичей призвали сменить зимние шины

Дептранс: Автомобилистам в Москве пора заменить зимнюю резину летней

Автомобилистам в Москве пора заменить зимнюю резину на летнюю. Переходить на новые шины призвал столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на улицах столицы установилась теплая погода. Водителям напомнили, что в теплый период зимние шины размягчаются еще сильнее, и в них быстрее изнашивается протектор.

«Будьте внимательны при поездках за город, заранее смотрите прогноз погоды. Ночью температура в области может быть ниже, чем в городе», — предупредили в дептрансе и посоветовали автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее автоэксперт Александр Корнев заявил, что менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда в течение недели температура воздуха выше плюс 7 градусов. При этом особое внимание нужно уделить холодным ночам — если лужи продолжают подмерзать, то переобувать авто еще рано.