Автомобилистам назвали срок замены зимних шин

Автоэксперт Корнев: Менять зимнюю резину нужно при +7 градусах в течение недели

Для замены зимней резины на летнюю автолюбителям нужно ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха. Лучшие сроки для переобувания машины назвал россиянам руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев, пишет «Российская газета».

По словам автоэксперта, достаточно, чтобы в течение недели столбики термометров показывали в среднем плюс 7 градусов. «Особое внимание стоит обратить на холодные ночи. Если днем пригревает солнышко, но утром на дороге остаются подмерзшие лужи, значит, менять колеса еще рано», — уточнил специалист.

Но и сильно откладывать замену покрышек тоже не стоит — в теплую погоду зимние шины сильно шумят и быстрее изнашиваются. Ездить на такой резине становится небезопасно, а еще есть риск попасть на штраф в 500 рублей.

Выгоднее всего покупать летние покрышки в марте — выбирать их нужно в крупных магазинах с большим выбором. Причем лучше лично посетить торговую точку, так как на сайтах не всегда есть полный ассортимент моделей.

Ранее жителям Москвы спрогнозировали аномально теплые выходные. Температура воздуха в субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, может достигать плюс 15 градусов — это на шесть градусов выше климатической нормы.