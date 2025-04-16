На территории древних майя обнаружен таинственный алтарь

Antiquity: Алтарь представителей Теотиуакана обнаружен на земле майя

Археологи нашли в древнем городе Тикаль алтарь возрастом около 1700 лет, который, судя по стилю и содержанию, был создан не майя. На месте обнаружили останки двух человек — взрослого и ребенка, а рядом с алтарем еще троих младенцев. По данным исследования, опубликованного в журнале Antiquity, алтарь был построен выходцами из Теотиуакана — крупного города-государства в центральной Мексике, располагавшегося в тысяче километров от Тикаля.

Анализ росписей и символики показал, что он оформлен в характерной для Теотиуакана манере. На панелях сохранились следы ярких красок и изображений божества грозы, а позы захороненных соответствуют мексиканским ритуальным традициям, а не традициям майя.

По словам одного из авторов исследования, профессора Стивена Хьюстона из Университета Брауна, находка доказывает: представители Теотиуакана не просто торговали с майя, а активно вмешивались в их внутренние дела и проводили собственные обряды в самом центре чужой столицы. Алтарь находился вблизи дворца правителя и, вероятно, символизировал контроль над городом.

Позже алтарь и прилегающие строения были засыпаны и больше не использовались — в отличие от других ритуальных объектов, которые майя традиционно обновляли и перестраивали. Исследователи считают, что местные жители позднее могли воспринимать это пространство как оскверненное или опасное, и сознательно отказаться от его дальнейшего использования.

Находка помогает глубже понять, как борьба за власть и культурное влияние между древними цивилизациями оставляла след не только в хрониках, но и в самом облике городов.