Начато расследование из-за ЧП на российском заводе с двумя жертвами

СК возбудил дело из-за гибели двух рабочих на заводе в Челябинской области

После смерти соучредителя российского завода на предприятии лишились жизни еще два рабочих

Начало событий в новости После смерти соучредителя российского завода на предприятии лишились жизни еще два рабочих

Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП на заводе в Челябинской области, жертвами которого стали двое рабочих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). По предварительным данным, утром 16 апреля в цеху предприятия по производству сульфита натрия при проведении пуско-наладочных работ произошла нештатная ситуация. Несовместимые с жизнью травмы получили двое рабочих.

Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают документацию и допрашивают очевидцев. Также они проверят действия должностных лиц по соблюдению требований охраны труда.

ЧП произошло на новом сульфидном производстве компании «Доминат» с привлечением подрядной организации «Химтехнология» — их сотрудники и стали жертвами инцидента.