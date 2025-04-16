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15:23, 16 апреля 2025Силовые структуры

Начато расследование из-за ЧП на российском заводе с двумя жертвами

СК возбудил дело из-за гибели двух рабочих на заводе в Челябинской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После смерти соучредителя российского завода на предприятии лишились жизни еще два рабочих

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП на заводе в Челябинской области, жертвами которого стали двое рабочих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). По предварительным данным, утром 16 апреля в цеху предприятия по производству сульфита натрия при проведении пуско-наладочных работ произошла нештатная ситуация. Несовместимые с жизнью травмы получили двое рабочих.

Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают документацию и допрашивают очевидцев. Также они проверят действия должностных лиц по соблюдению требований охраны труда.

ЧП произошло на новом сульфидном производстве компании «Доминат» с привлечением подрядной организации «Химтехнология» — их сотрудники и стали жертвами инцидента.

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