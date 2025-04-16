Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 16 апреля 2025Россия

После смерти соучредителя российского завода на предприятии лишились жизни еще два рабочих

74.RU сообщил о смерти двух рабочих на заводе в Челябинской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После смерти соучредителя нового сульфидного производства компании «Доминат» в Челябинской области на предприятии лишились жизни еще два рабочих. Об этом сообщает 74.RU.

По данным издания, происшествие на заводе случилось в среду, 16 апреля, около 4:00 по московскому времени при проведении пусконаладочных работ оборудования. В них была задействована подрядная организация ООО «Химтехнология».

«На одном из производственных узлов произошла нештатная ситуация, в результате которой не совместимые с жизнью травмы получил сотрудник подрядной организации и находящийся рядом сотрудник предприятия», — прокомментировали случившееся в компании.

На место происшествия уже выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. Проводится проверка соблюдения требований трудового законодательства, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

1 апреля сообщалось, что глава Челябинского цинкового завода и депутат Заксобрания Челябинской области Павел Избрехт не выжил в результате несчастного случая на стрелковом полигоне. После стрельб он решил проверить, заряжено ли его ружье, и случайно ранил себя, помочь ему не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на Декларацию о независимости

    В Белом доме отреагировали на усилия Европы по Украине словами «сыты по горло»

    Женщина отобрала у дочерей планшеты и оказалась за решеткой за кражу

    В Израиле оценили нормализацию отношений России и США

    В России назвали цель ударов ВСУ по Ивановской области

    Популярный комик рассказал о пользе походов на кладбище

    В Иране заявили о готовности к переговорам с США при одном условии

    Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина в столице США

    В США усомнились в возможности заключения сделок по пошлинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости