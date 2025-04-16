После смерти соучредителя российского завода на предприятии лишились жизни еще два рабочих

74.RU сообщил о смерти двух рабочих на заводе в Челябинской области

После смерти соучредителя нового сульфидного производства компании «Доминат» в Челябинской области на предприятии лишились жизни еще два рабочих. Об этом сообщает 74.RU.

По данным издания, происшествие на заводе случилось в среду, 16 апреля, около 4:00 по московскому времени при проведении пусконаладочных работ оборудования. В них была задействована подрядная организация ООО «Химтехнология».

«На одном из производственных узлов произошла нештатная ситуация, в результате которой не совместимые с жизнью травмы получил сотрудник подрядной организации и находящийся рядом сотрудник предприятия», — прокомментировали случившееся в компании.

На место происшествия уже выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. Проводится проверка соблюдения требований трудового законодательства, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

1 апреля сообщалось, что глава Челябинского цинкового завода и депутат Заксобрания Челябинской области Павел Избрехт не выжил в результате несчастного случая на стрелковом полигоне. После стрельб он решил проверить, заряжено ли его ружье, и случайно ранил себя, помочь ему не смогли.