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12:27, 16 апреля 2025Наука и техника

Назвали продлевающие жизнь продукты

Nat Commun: Потребление белка растительного происхождения удлиняет жизнь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: user18526052 / freepik

Белок растительного происхождения связан с большей продолжительностью жизни взрослых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея, проанализировав данные из 101 страны за период с 1961 по 2018 год. Результаты опубликованы в Nature Communications.

Ученые изучили, как соотношение животного и растительного белка в рационе влияет на здоровье населения. Оказалось, что для детей до пяти лет животный белок (мясо, яйца, молочные продукты) снижает уровень смертности. Однако у взрослых все наоборот: чем больше в рационе растительного белка, тем выше продолжительность жизни.

Анализ показал, что в странах с высоким потреблением растительных белков — например, в Индии — люди живут в среднем дольше, чем в странах, где преобладает животный белок, таких как США или Аргентина. При этом учитывались различия в уровне доходов и численности населения.

Растительный белок содержится в бобовых, орехах, тофу и цельнозерновых продуктах. Его употребление связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Такие продукты составляют основу рациона в регионах с наибольшей продолжительностью жизни — в японской Окинаве, греческом острове Икария и городе Лома-Линда в Калифорнии.

Авторы подчеркивают: важно не только сколько белка мы едим, но и откуда он поступает. Растительный белок полезен не только для здоровья, но и для планеты — особенно в условиях перехода к более экологичному сельскому хозяйству.

Вот это да!
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