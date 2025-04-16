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18:54, 16 апреля 2025Из жизни

Объявлена дата первых в мире гонок сперматозоидов

В США проведут первые в мире гонки сперматозоидов 25 апреля
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: LYagovy / Getty Images

Американский стартап Sperm Racing заявил, что намерен провести первые в мире гонки сперматозоидов. Об этом сообщает KTLA.

Основатели стартапа утверждают, что озабочены ухудшением качества спермы у мужчин. По их мнению, гонки помогут привлечь внимание к этой проблеме. «Смысл в том, чтобы превратить мужскую фертильность в нечто такое, что люди захотят обсуждать, отслеживать и улучшать», — говорится в манифесте на сайте Sperm Racing.

Фирма потратит миллион долларов на строительство микроскопической гоночной трассы для сперматозоидов. Все происходящее во время гонок снимут на камеры высокого разрешения и покажут в интернете. Трансляция пройдет по всем законам жанра: будет и список лидеров, и даже повторы самых впечатляющих моментов. Дата старта уже известна: 25 апреля. Размеры призового фонда пока не объявлены.

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У стартапа четверо основателей. Один из них связан с инвестиционной компанией Thor Ventures, двое других занимались криптовалютами и NFT. Последний — бывший сотрудник сверхпопулярного ютюбера Мистер Биста.

Ранее сообщалось, что среди стартаперов в Кремниевой долине появилось новое веяние: они ходят на мужские вечеринки, где объясняют, как повысить уровень тестостерона. Для этого, как считает их устроитель, нужна ледяная вода и полный отказ от секса и мастурбации.

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