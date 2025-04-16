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12:59, 16 апреля 2025Россия

Обстрел ВСУ оставил без электричества более 17 тысяч россиян

МО: 17 400 человек остались без света из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Более 17 тысяч человек остались без электроснабжения из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Атака случилась 15 апреля в 08:05 по московскому времени. В результате обстрела отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга — Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», пояснили в министерстве.

«Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе», — добавили в оборонном ведомстве.

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