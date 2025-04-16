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19:03, 16 апреля 2025Экономика

Одной из самых дорогих компаний мира предсказали колоссальные убытки

FT: Убытки Nvidia могут дойти до 5,5 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Michael Vi / Shutterstock / Fotodom  

Одна из самых компаний мира, Nvidia, ждет убытков в 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Financial Times.

Причиной таких предсказаний стали ограничения на экспорт в Китай чипа H20, которые ввели власти США. Акции Nvidia уже упали почти на шесть процентов в начале торгов в Нью-Йорке, что привело к снижению индекса Nasdaq Composite, в котором преобладают высокотехнологичные компании, на 1,7 процента.

Другие производители аналогичной продукции столкнулись с похожими проблемами. Акции голландской компании ASML, производящей оборудование для производства микросхем, упали на пять процентов. На шесть процентов рухнула стоимость ценных бумаг AMD. Там также ждут многомиллионных расходов.

Ранее действия президента США Дональда Трампа уже приводили к обрушению акций компании Nvidia. В первых числах марта это случилось из-за того, что глава Белого дома ввел 25-процентные пошлины почти на весь импорт из Мексики и Канады, а также пообещал довести размер пошлин на китайскую продукцию до 20 процентов.

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