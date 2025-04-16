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17:41, 16 апреля 2025Силовые структуры

Отца оппозиционера Леонида Волкова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов отца оппозиционера Волкова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Михаила Волкова — отца оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

3 апреля сообщалось, что Волкова-старшего задержали в Екатеринбурге по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Правоохранительные органы установили, что Волков перевел деньги на счет фонда.

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