Пациент российской психбольницы напал на медсестру и сбежал из-за тоски по родным

В Иркутске пациент психбольницы напал на медсестру, выломал дверь и сбежал

В Иркутске пациент психбольницы напал на медсестру, выломал дверь и сбежал из-за тоски по родным. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, мужчина направился на улицу. После разгрома сотрудники учреждения вызвали полицейских. Оперативникам показали записи с камер видеонаблюдения. Беглеца нашли спустя три часа и вернули в палату.

До этого стало известно, что мигрант набросился на беременную медработницу в подмосковном Раменском.

Пострадавшая работает фельдшером, она рассказала, что в один из дней к ней в кабинет зашел мужчина с ребенком на руках. Мужчина с порога начал требовать, чтобы ему выдали необходимую справку, хотя сам никаких сведений о прикреплении малыша в детсад не предоставил.

Когда медработница не согласилась выполнять его условие, иностранец рассвирепел. Он ударил девушку по лицу и сбежал. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.