Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты рейса Новый Уренгой — Москва увидели НЛО в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании «Ямал» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 апреля Airbus А320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Когда лайнер находился в районе другой столичной гавани, Шереметьево, экипаж увидел шар зеленого цвета.

Объект находился на 300 метров выше лайнера, при этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

Ранее на радаре другого российского самолета появились фантомные метки. Их было более десяти, хотя других воздушных судов поблизости не наблюдалось.