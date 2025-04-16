Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:40, 16 апреля 2025Путешествия

Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты рейса Новый Уренгой — Москва увидели НЛО в небе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пилоты самолета российской авиакомпании «Ямал» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 апреля Airbus А320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Когда лайнер находился в районе другой столичной гавани, Шереметьево, экипаж увидел шар зеленого цвета.

Объект находился на 300 метров выше лайнера, при этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

Ранее на радаре другого российского самолета появились фантомные метки. Их было более десяти, хотя других воздушных судов поблизости не наблюдалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости