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17:08, 16 апреля 2025Экономика

Последствия возможного ухода ряда китайских автобрендов из России оценили

РОАД: Уход ряда китайских брендов не станет серьезной проблемой для авторынка РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Возможный уход с российского авторынка ряда китайских производителей не станет серьезной проблемой для отрасли. Об этом заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, его слова приводит РИА Новости.

Подобная тенденция затронет малоизвестные в стране бренды КНР с незначительной реализацией машин в России. В результате внутренний рынок «немножко проредится». «Это не какая-то проблема, это следствие<...> Тут страшного ничего нет», — подчеркнул Подщеколдин. Он добавил, что представленных сегодня в стране официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей хватит для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Тем более, с учетом значительного затоваривания.

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Единственной проблемой в случае ухода так называемых «монобрендов» (компаний, представленных на рынке одной или несколькими моделями машин) станет невозможность владельцев таких машин официально обслуживать их и покупать запчасти. Впрочем, нынешняя динамика реализации машин подобных концернов свидетельствует, что владельцев их автомобилей в России в целом немного. Но в любом случае, отметил Подщеколдин, во избежание подобных трудностей властям РФ необходимо обязать иностранные автобренды, начинающие продажи, открывать в стране склады запчастей и центры сервисного обслуживания.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в 2025 году российский авторынок могут покинуть около десяти небольших брендов из КНР. Речь идет, в частности, о таких компаниях как Forthing, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, JMC, Ora, VGV и MG. При этом бренд Skywell уже фактически ушел из страны из-за минимальных объемов продаж. С падением рентабельности бизнеса также столкнулись Bestune (FAW) и Kaiyi, потерявшие 26 и 20 автосалонов в России с начала года. В целом с января в стране закрылись в общей сложности 213 дилерских центров, торгующих китайскими автомобилями.

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