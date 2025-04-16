Названы готовые к уходу с российского рынка бренды автомобилей

«Ъ»: До конца года Россию могут покинуть автобренды Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG

До конца года российский рынок могут покинуть до десяти китайских автобрендов, не сумевших добиться достаточной популярности у покупателей и потому приносящих убытки партнерам. Об этом со ссылкой на аналитиков и дилеров пишет «Коммерсантъ».

В качестве конкретных марок опрошенные эксперты называют Forthing, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, JMC, Ora, VGV и MG. При этом один из собеседников издания указал, что бренд Skywell уже фактически ушел из страны.

На фоне обрушения продаж автомобилей в первом квартале в России уже закрылись сотни салонов, занимавшихся продажами китайских марок. По данным «Газпромбанк Автолизинга», речь идет о 213 точках. Сильнее всего присутствие сократили Bestune (FAW) и Kaiyi , потерявшие 26 и 20 локаций соответственно.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что российские участники рынка больше не спешат стать дилерами китайский марок, хотя ранее к любому предложению интерес проявляли сразу несколько участников. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов объяснил, что содержание одного только сервиса обходится дилеру в 860 тысяч рублей в месяц, а если продавать до 20 автомобилей, то выгоды не добиться.

Впрочем, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич не исключил, что отдельные бренды могут сохранить присутствие в России даже с учетом убытков. Они будут пытаться сохранить имидж, оправдать инвестиции, избегать ответственности перед автодилерами и надеяться на рост продаж по каким-то причинам в будущем.

Ранее южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group опроверг сообщения СМИ о скором возвращении на российский рынок, объяснив, что в планах, на которые ссылались издания, говорилось о рынке стран СНГ.