Пожилые россияне полгода получали пенсию билетами банка приколов

В Стерлитамаке пожилая пара полгода получала пенсию билетами банка приколов

В Стерлитамаке в Башкирии пожилая супружеская пара полгода получала пенсию билетами банка приколов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Внук россиян рассказал, что старики копили деньги и особо не проверяли — подлинные купюры им выдают или нет. Обман вскрылся, когда дедушка отправился платить за коммунальные услуги.

Удалось установить, что фейковые банкноты пенсионеры получали вместе с настоящими деньгами. Из 298 тысяч рублей 201 тысяча была фальшивой.

Расследование заняло полгода, потом следователи объявили, что остановили его. После этого у жителя Стерлитамака случился инсульт, половину тела парализовало.

Ранее сообщалось, что 84-летний житель Москвы годами получал от почтальона пенсию поддельными купюрами. Сотрудника объявили в розыск, по факту случившегося возбудили уголовное дело.