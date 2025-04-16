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01:56, 16 апреля 2025Мир

Причину вызова посла России в МИД Швеции раскрыли

ТАСС: Посол России в Швеции заявил, в Сумах был нанесен удар по военному объекту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с МИД королевства сообщил, что в Сумах Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения мероприятия с участием украинских военных. Об этом сообщило дипломатическое представительство России в комментарии ТАСС.

«15 апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», — сообщили в посольстве России в Швеции.

В свою очередь, Беляев указал, что российские войска ударили по месту скопления украинских военных и их иностранных «коллег». Также посол России подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают нормы гуманитарного права и используют мирное население в качестве живого щита.

О вызове посла России в МИД Швеции стало известно вечером 15 апреля. Дипломата вызвали на беседе «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».

Ранее российское посольство в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма. Уточняется, что в МИД Швеции была направлена нота с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипмиссии.

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