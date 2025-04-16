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17:54, 16 апреля 2025Россия

Путин прибыл в МГТУ

Президент России Путин прибыл в МГТУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что в учебном заведении глава государства проведет совещание по космической ядерной энергетике.

Во время посещения МГТУ имени Баумана Путин осмотрел новый комплекс общежитий. С президентом в мероприятии участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, первый зампред правительства страны Денис Мантуров, а также ректор МГТУ Михаил Гордин.

Ранее Путин выступил на расширенном заседании президиума Госсовета, где отметил, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. По мнению главы государства, улучшение основных показателей в экономике позволит оперативно выполнять все намеченные планы.

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