Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

Nat Clim Chang: Усиление жары значительно ухудшает психическое здоровье людей

Усиление жары из-за изменения климата может значительно ухудшить психическое здоровье людей. Как показало исследование австралийских ученых, опубликованное в Nature Climate Change, при отсутствии активных мер по сдерживанию глобального потепления нагрузка от психических и поведенческих расстройств (ППР) может вырасти почти на 49 процентов к 2050 году.

Авторы проанализировали медицинскую статистику Австралии за 2003 – 2018 годы и выявили устойчивую связь между экстремальной жарой и ростом числа госпитализаций, связанных с ППР — от тревожных и депрессивных состояний до шизофрении и зависимости. Так, в период 15-дневной жары в Аделаиде в 2008 году число госпитализаций среди детей выросло на 64 процента, а среди пожилых людей — на 10 процентов.

Даже при умеренном сценарии потепления (менее 3°C к 2100 году) в Австралии ожидается рост распространенности психических расстройств на 11 процентов в 2030-х и на 27,5 процентов в 2050-х годах. При резком ухудшении климата этот показатель может вырасти почти на 49 процентов. Особенно уязвимыми окажутся регионы, исторически не привыкшие к жаре.

По словам авторов, жара может нарушать сон, усиливать стресс и снижать поступление кислорода в центральную нервную систему, что усугубляет течение психических заболеваний. Особенно риску подвержены молодые люди: они чаще работают на открытом воздухе, реже принимают меры предосторожности и при этом сталкиваются с ППР в более раннем возрасте.

Исследователи подчеркивают, что защита психического здоровья должна стать частью адаптации к климатическим изменениям. Без таких мер рост температуры может привести к серьезному увеличению бремени психических расстройств в масштабах всего общества.