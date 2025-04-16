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04:30, 16 апреля 2025Наука и техника

Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Nat Hum Behav: Цифровые технологии помогают сохранить умственные способности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Пожилые люди, которые регулярно пользуются цифровыми технологиями, реже сталкиваются с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бейлора и Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Авторы проанализировали данные 136 исследований с участием более 400 тысяч человек и обнаружили: регулярное использование цифровых устройств — от компьютеров до смартфонов — связано со снижением риска когнитивных нарушений на 58 процентов. Это противоречит популярному мнению о вреде гаджетов для мозга и развенчивает гипотезу «цифровой деменции».

Ученые считают, что технологии помогают сохранить умственные способности за счет нескольких механизмов. Во-первых, они создают «технологический резерв» — набор навыков и стратегий, которые тренируют память, внимание и способность к решению задач. Например, адаптация к обновлениям программ или использование навигации требует постоянной умственной активности.

Во-вторых, технологии способствуют социальной вовлеченности. Общение через мессенджеры и видеосвязь помогает пожилым людям поддерживать отношения с семьей и друзьями, что снижает чувство одиночества — одного из факторов, повышающих риск деменции.

Кроме того, электронные инструменты --напоминания, GPS, онлайн-банкинг — позволяют дольше сохранять независимость в быту, даже при некоторых возрастных когнитивных изменениях.

Авторы подчеркивают, что важно не избегать технологий, а обучать пожилых людей использовать их правильно. Даже базовые навыки, такие как работа с приложениями для фотографий или календарем, могут быть полезны для когнитивного здоровья.

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