Рианна спровоцировала слухи о свадьбе из-за съемки в белье с фатой

Барбадосская певица Рианна снялась в розовом нижнем белье и с фатой

Барбадосская певица Рианна спровоцировала слухи о свадьбе с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky, из-за съемки в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на странице ее собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница снялась на размещенных кадрах в розовом комплекте, состоящем из трусов-стрингов, кружевного корсета и чулок с подвязками. При этом звезда продемонстрировала фигуру. Образ знаменитости дополнила прикрепленная к волосам фата.

Поклонники оценили внешность Рианны в комментариях под постом. «Лучшая невеста», «Рири — невеста!», «Королева», «С возрастом она становится все лучше и лучше», — написали они.

В феврале Рианна со спущенными штанами снялась в рекламе. Исполнительница представила предметы гардероба, вдохновленные предстоящим мультфильмом «Смурфики», где она будет озвучивать персонажа по имени Смурфетта.