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14:40, 16 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали приятные способы стать энергичнее

Психолог Степанов: Улучшить психологическое состояние поможет сладкий перекус
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jelena Zelen / Shutterstock / Fotodom

Семейный гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов рассказал, как можно улучшить настроение и стать энергичнее надолго. Простые и приятные способы сделать это он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь он посоветовал россиянам начать регулярно гулять, даже в пасмурные дни. «Нахождение на улице, особенно в дневное время, благотворно влияет на биологические ритмы. Физическая активность также играет важную роль в поддержании психологического комфорта, так как способствует выработке эндорфинов — природных регуляторов настроения», — рассказал он.

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Также психолог отметил, что на психологическое состояние человека влияет питание. По его словам, чтобы поддержать ментальное здоровье, необходимо выбирать сбалансированные блюда и не забывать радовать себя любимыми продуктами. В умеренных количествах это могут быть такие сладкие перекусы, как, например, орехи в карамели или шоколадные батончики, подчеркнул Степанов.

Позволяя себе приятные гастрономические радости, мы активизируем центр удовольствия в мозге, что способствует частичной стабилизации эмоционального фона. Этот процесс связан с выбросом дофамина — нейромедиатора, участвующего в формировании положительных эмоций

Дмитрий Степанов гештальт-терапевт и психолог

Ранее диетолог Робби Паддик рассказал о новом эффективном подходе к похудению. По его словам, не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы сбросить вес.

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