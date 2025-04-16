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17:42, 16 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин и иностранец предстанут перед судом за контрабанду 14 килограммов золота

В Забайкалье осудят местного жителя и иностранца за контрабанду 14 кг золота
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Забайкалье осудят местного жителя и иностранца за контрабанду 14 килограммов золота. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 30, 226.1 («Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

По данным ведомства, житель Забайкалья и иностранный гражданин входили в состав криминальной группировки, которая нелегально перевозила золото из России на Восток. По указанию организатора они получили от третьих лиц драгоценный металл и за вознаграждение на личной машине отвезли его из Амурской области в Забайкальский край.

Обвиняемые должны были тайно доставить товар и передать другим участникам группы для перемещения через таможню. В августе 2022 года с разницей около двух недель фигурантов задержали сотрудники МВД и ФСБ. В салоне их машин обнаружили и изъяли около 14 килограммов золота стоимостью более 50 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российские таможенники обнаружили три килограмма ртути у водителя фуры из Китая.

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