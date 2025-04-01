Российские таможенники обнаружили три килограмма ртути у водителя фуры из Китая

На Дальнем востоке таможенники обнаружили три килограмма ртути у водителя фуры

На Дальнем востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ»).

По данным ФТС, дальневосточные таможенники обнаружили три килограмма ртути у 48-летнего мужчины. Он вез из Китая ртуть для передачи неизвестным лицам. О запрете провоза таких веществ ему было известно, поэтому с целью скрыть груз он спрятал его.

В пункте пропуска Кани-Курган при досмотре фуры в кабине на верхней панели за магнитофоном обнаружили шесть бутылок с жидким металлом. Экспертиза показала, что это ртуть. Она относится к первому классу опасности и включена в список ядовитых веществ.

Нарушитель задержан, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что таможня и ФСБ выявили контрабанду авиазапчастей из России в Киргизию для вывоза в Конго.