Российские таможенники обнаружили три килограмма ртути у водителя фуры из Китая

На Дальнем востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ»).
По данным ФТС, дальневосточные таможенники обнаружили три килограмма ртути у 48-летнего мужчины. Он вез из Китая ртуть для передачи неизвестным лицам. О запрете провоза таких веществ ему было известно, поэтому с целью скрыть груз он спрятал его.
В пункте пропуска Кани-Курган при досмотре фуры в кабине на верхней панели за магнитофоном обнаружили шесть бутылок с жидким металлом. Экспертиза показала, что это ртуть. Она относится к первому классу опасности и включена в список ядовитых веществ.
Нарушитель задержан, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что таможня и ФСБ выявили контрабанду авиазапчастей из России в Киргизию для вывоза в Конго.