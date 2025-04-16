Россиянин забил палкой не пожелавшую признаться в преступлении знакомую

В Астрахани местный житель пойдет под суд за расправу из-за телефона

В Астрахани 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над своей знакомой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 29 января обвиняемый отдыхал в компании в квартире у знакомой. В какой-то момент обвиняемый понял, что потерял телефон, и заподозрил в краже хозяйку. Он ушел домой, но утром решил выбить из женщины признание. Вернувшись в ее квартиру с палкой, он принялся избивать потерпевшую, требуя сознаться и вернуть украденное.

Телефона у женщины не было, пытаясь спастись, она выбежала в подъезд, но к этому времени она уже получила большое количество не совместимых с жизнью травм. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Самарской области мужчина забил друга палкой и сбросил в колодец.