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05:30, 16 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала привычки женщин в Европе фразой «нам стоит перенять»

Алина Черненко

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Словении и описала некоторые привычки европейских женщин фразой «нам стоит перенять». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что у европеек очень популярно покупать в супермаркетах замороженные десерты, которые можно разморозить в духовке и подать на стол. Россиянка призналась, что она попробовала их у своей подруги в Любляне и была в восторге.

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«Столько времени экономит и денег тоже, кстати. Теперь всегда покупаю замороженную выпечку: чиабатту, батон и багет, которые через 10 минут запекания в духовке как будто из пекарни! Горячие, хрустящие снаружи и очень мягкие внутри», — поделилась опытом она.

Вторая привычка европеек, на которую обратила внимание путешественница, — мыть упаковки от консервов, йогуртов, соусов и прочего и сортировать мусор. Эта процедура необходима для того, чтобы в местах, где стоят урны, не было неприятных запахов и не скапливались вредители и насекомые.

«Теперь я тоже все промываю и лишь потом выбрасываю, и заметила, насколько стало чище и меньше неприятных запахов на кухне. Считаю, нам всем стоит этому поучиться у европеек», — заключила автор.

Кроме того, россиянка заметила, что женщины в Европе умеют разумно подходить к покупкам и контролировать свои расходы. Они стараются приобрести не что-то подешевле или подороже, а товары, которые прослужат долго. Помимо этого, европейки привыкли сдавать старые вещи в специальные контейнеры или центры переработки, а также покупать одежду в секонд-хендах.

Ранее эта же тревел-блогерша удивилась некоторым особенностям и привычкам женщин в Европе. В частности, ее поразило, что они не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

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