Российская стюардесса с помощью хитростей два года прогуливала работу

Российская стюардесса за два года взяла 750 дней больничных и 239 дней отпуска

Стюардесса российской авиакомпании с помощью хитростей два года прогуливала работу и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Так, 56-летняя бортпроводница перевозчика «Россия» с 20-летним стажем не появлялась на рейсах с ноября 2022 года. За это время она взяла 750 дней больничных и 239 дней отпуска. При этом женщина получала в месяц приличную сумму денег — более 100 тысяч рублей.

Однако стюардесса уже не сможет проворачивать эту схему — с осени 2025 года Минздрав введет правила, согласно которым каждый пятый больничный в году будет выдаваться лишь на три дня.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России описала жизнь бортпроводниц фразой «в постоянной тревожности». Она объяснила, что переживает перед каждым рейсом из-за постоянной смены рабочего коллектива.