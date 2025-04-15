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11:27, 15 апреля 2025Путешествия

Российская стюардесса описала жизнь бортпроводниц фразой «в постоянной тревожности»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Работающая в Emirates стюардесса из России описала жизнь бортпроводниц фразой «в постоянной тревожности». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса объяснила, что переживает перед каждым рейсом из-за постоянной смены рабочего коллектива. Еще одной проблемой россиянка назвала ухудшение памяти. «После начала работы в авиации буквально у всех бортпроводников страдает память», — пожаловалась она.

Также стюардесса рассказала, что авиация «засасывает» — якобы уходить из этой сферы нужно через пару лет, иначе есть риск остаться там навсегда, так и не привыкнув к другой работе. «За это время ты теряешь все свои навыки и, кроме работы в небе, уже ничего не умеешь», — заключила она.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

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