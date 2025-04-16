Российские войска продвинулись в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись у Белогоровки

Российские войска в результате успешных боевых продвинулись в районе Белогоровки по направлению к Григоровке. Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Под контроль ВС России перешла территория площадью около трех квадратных километров. Часть занятых позиций противника позволят российским войскам в ближайшей перспективе развить успех на этом направлении», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с ротацией и пополнениями на направлении.

Ранее стало известно о продвижении российских войск под Сумами. После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России ведут бои за Беловоды, Водолаги, а также наступают на Юнаковку.