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08:39, 16 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись у Белогоровки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых продвинулись в районе Белогоровки по направлению к Григоровке. Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Под контроль ВС России перешла территория площадью около трех квадратных километров. Часть занятых позиций противника позволят российским войскам в ближайшей перспективе развить успех на этом направлении», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с ротацией и пополнениями на направлении.

Ранее стало известно о продвижении российских войск под Сумами. После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России ведут бои за Беловоды, Водолаги, а также наступают на Юнаковку.

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