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08:16, 16 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на выходе из Юнаковки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выходе из Юнаковки в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что соединение двигалось по направлению к Курской области. Точный численный состав группы не сообщается.

Ранее стало известно о продвижении российских войск под Сумами. После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России ведут бои за Беловоды, Водолаги, а также наступают на Юнаковку.

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