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09:12, 16 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили три опорных пункта ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Новой Кругляковки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате эффективных маневров уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе Новой Кругляковки наши передовые подразделения осуществили результативный маневр, в результате которого бойцы уничтожили три опорных пункта украинских боевиков», — заявил экс-военный.

Он добавил, что средства объективного контроля позволили установить, что потери ВСУ в результате операции составили до 30 человек личного состава.

Ранее стало известно о продвижении российских войск под Сумами. После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России ведут бои за Беловоды, Водолаги, а также наступают на Юнаковку.

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