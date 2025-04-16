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08:34, 16 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о танковой дуэли в боях за Елизаровку

Боец Узник: Российские танкисты встретились в дуэли за Елизаровку с танками ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие устроили танковую дуэль с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в боях за Елизаровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко группировки войск «Центр» с позывным Узник, его слова приводит ТАСС.

«Когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил», — раскрыл подробности военнослужащий ВС РФ. По его словам, расстояния между боевыми машинами было меньше 50 метров.

В то же время, чтобы изолировать линию боевого соприкосновения, российские войска задействовали FPV-дроны, в том числе на оптоволокне. По словам Узника, пока шли танковые бои, пехотинцы достигли успеха в выполнении своих боевых задач.

Ранее инженер-сапер с позывным Фиксик рассказал, как ВСУ использовали иностранных наемников в ДНР. Чаще всего они задействованы в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), снайперов и пулеметчиков и находятся подальше от передовой.

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