ТАСС: ВСУ используют иностранцев в качестве операторов БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе используют иностранцев в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), снайперов и пулеметчиков. Об этом рассказал инженер-сапер с позывным Фиксик в беседе с ТАСС.

«Иностранные наемники, в основном, сидят подальше. Они идут как снайперы, те же самые пулеметчики, бэпэлэашники», — рассказал боец.

По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Елизаровке и других населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее житель Угледара рассказал об арабских наемниках, замеченных в городе. По его словам, население города не разговаривало с иностранцами.

До того стало известно, что в Андреевке в Донецкой народной республике уничтожили огнеметами группу наемников из Португалии, воевавших за ВСУ.