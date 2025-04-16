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06:30, 16 апреля 2025Бывший СССР

Житель города в ДНР рассказал об арабских наемниках ВСУ

РИА Новости: В Угледаре были замены наемники ВСУ из арабских стран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Угледаре Донецкой народной республики (ДНР) были замечены наемники из арабских стран, сражавшиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал местный житель Виктор в беседе с РИА Новости.

«Арабов видел здесь (в Угледаре). Да, арабы были 2023 году. Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: ну, по форме, смотрят волком, проходишь мимо - не здороваешься, потому что, кто его знает, что там в голове», — рассказал Виктор.

Ранее гражданка Колумбии Каролина Вильяда, чей брат был ликвидирован на Украине, предостерегла соотечественников от вступления в ряды ВСУ и участия в конфликте в качестве наемников. Она отметила, что иностранцев хорошо примут, однако потом они «останутся сами по себе».

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