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03:49, 16 апреля 2025Россия

Российский чиновник заключил контракт на службу в армии

Замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы в армии России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, подозреваемый в получении крупной взятки, заключил контракт для прохождения службы в армии России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в документах.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования уголовного дела о взятке, в получении которой обвиняется замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По версии следствия, Вахрин получил 18,7 миллиона рублей взятки от одного из девелоперов, работающих в регионе. Он был назначен на должность замгубернатора в 2012 году, курировал ЖКХ, департаменты тарифной и ценовой политики, информатизации и ряд других направлений.

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