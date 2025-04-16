Российский чиновник заключил контракт на службу в армии

Замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы в армии России

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, подозреваемый в получении крупной взятки, заключил контракт для прохождения службы в армии России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в документах.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования уголовного дела о взятке, в получении которой обвиняется замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По версии следствия, Вахрин получил 18,7 миллиона рублей взятки от одного из девелоперов, работающих в регионе. Он был назначен на должность замгубернатора в 2012 году, курировал ЖКХ, департаменты тарифной и ценовой политики, информатизации и ряд других направлений.