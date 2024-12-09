Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 9 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о ходе расследования дела замгубернатора российского региона

СК завершает следствие по делу о взятке замгубернатора Тюменской области Вахрина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Тюменской области заканчивается расследование дела о взятке, в получении которой обвиняется замгубернатора региона Вячеслав Вахрин. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, уголовное дело находится на завершающей стадии. Вахрин обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

      В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

      Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

      Мальчик вырвал себе зуб с помощью попугая-стоматолога

      Назначенный Асадом посол Сирии в Москве обвинил его в позорном побеге

      В Крыму сделали раскрывающую жизнь одного народа находку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше