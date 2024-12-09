Бастрыкин рассказал о ходе расследования дела замгубернатора российского региона

СК завершает следствие по делу о взятке замгубернатора Тюменской области Вахрина

В Тюменской области заканчивается расследование дела о взятке, в получении которой обвиняется замгубернатора региона Вячеслав Вахрин. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, уголовное дело находится на завершающей стадии. Вахрин обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения.