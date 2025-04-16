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01:41, 16 апреля 2025Мир

Сийярто оценил значение отмены санкций США против Рогана

Сийярто: Отмена санкций с главы кабинета Орбана говорит о ветрах перемен в США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба правительства РФ / РИА Новости

Отмена санкций против главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антала Рогана свидетельствует о том, что в США задули ветры перемен и там изменились политические настроения. Так оценил значение решения американского Минфина министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«Министерство финансов США объявило, что Антал Роган исключен из санкционного списка. Это решение ясно показывает, что в Вашингтоне теперь дуют другие ветры», — заявил Сийярто.

В начале 2025 года администрация экс-президента Джо Байдена без доказательств обвинила Рогана в коррупции и наложила на него ограничения. Глава венгерского МИД напомнил, что это произошло сразу после того, как демократы «потерпели сокрушительное поражение» на президентских выборах в США. Мотивом недружественных шагов в отношении Венгрии Сийярто назвал политической местью со стороны экс-посла Соединенных Штатов в Будапеште Дэвида Прессмана.

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