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10:56, 16 апреля 2025Россия

Собянин сообщил о смерти столетнего генерала

Собянин сообщил о смерти главы Московского комитета ветеранов войны Слухая
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти в возрасте ста лет председателя Московского комитета ветеранов войны генерал-майора Ивана Слухая. Пост об этом столичный градоначальник опубликовал в Telegram.

«100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны», — написал он.

Собянин рассказал, что Слухай сыграл большую роль в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. По его словам, такие качества генерал-майора, как щедрость, отзывчивость и мудрость, послужили поводом для уважения жителей столицы.

Мэр также подчеркнул, что подвиги Слухая на фронте и работа в мирное время отмечены множеством государственных наград, в том числе званием почетного гражданина Москвы. «Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича», — заключил Собянин.

Иван Слухай родился 5 декабря 1924 года в башкирском селе Успенка. С 1939 года работал учителем в Оренбургской области. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях под Сталинградом, Белгородом и Харьковом. После окончания боевых действий служил в Московском округе противовоздушной обороны (ПВО). В 1974 году занял пост старшего инспектора Политуправления войск ПВО по войскам ракетно-космической обороны. В отставку Слухай вышел в 1987 году, а в 1996 году был назначен председателем Московского комитета ветеранов войны.

Ранее сообщалось о смерти 71-летнего президента международной ассоциации ветеранов группы «Альфа», участника многих крупных антитеррористических операций генерал-полковника в отставке Александра Мирошниченко. Причины произошедшего не уточнялись.

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