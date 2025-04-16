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12:09, 16 апреля 2025Экономика

В США усомнились в возможности заключения сделок по пошлинам

Глава Минфина США Бессент усомнился в быстром заключении договоров по пошлинам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

США вряд ли смогут за 90 дней обговорить все условия и заключить договоренности по вопросу пошлин со своими 15 основными торговыми партнерами. Такой прогноз в беседе с порталом Yahoo Finance дал глава американского Минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Он усомнился в том, что удастся получить формальный документ, «готовый и отшлифованный». Даже если исключить Китай и учесть, что с оставшимися 14 партнерами процесс продвигается быстро, сроки выглядят слишком сжатыми.

В то же время Бессент считает, что достичь значительной ясности в вопросах пошлин со странами, которые имеют большой профицит в торговле с США, за этот период можно.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале торговой войны против почти всего мира 2 апреля. Размер импортных пошлин в отношении каждой страны или территории был высчитан исходя из объема торгового дефицита, а базовый тариф для 185 субъектов составил 10 процентов.

Через неделю Трамп объявил о приостановке индивидуальных тарифов почти для всех стран, за исключением Китая, и начале действия в их отношении базового тарифа. По словам главы Белого дома, за это время он готов выслушать предложения своих партнеров по компенсации потерь, понесенных США в неравных отношениях.

Китай, который немедленно ответил зеркально на действия США, столкнулся с повышением тарифов до 145 процентов, однако в Пекине не намерены инициировать переговоры и призвали другие страны, в том числе Евросоюз, к совместной борьбе против политики Вашингтона. Между тем в Белом доме пригрозили Пекину новым повышением тарифов, до 245 процентов. При этом китайские власти уже указали, что не собираются продолжать эту гонку, потому что и нынешний уровень пошлин исключает возможность поставок на рыночных условиях.

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