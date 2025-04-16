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20:29, 16 апреля 2025Экономика

Петербург побил температурный рекорд 105-летней давности

Синоптик Колесов: Санкт-Петербург побил тепловой рекорд 1920 года
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Санкт-Петербург обновил годовой температурный максимум. Об этом газете «Фонтанка» заявил главный синоптик города Александр Колесов.

В среду, 16 апреля, столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки в 22,2 градуса тепла. Тем самым Петербург побил метеорекорд 105-летней давности. В последний раз такая температура в середине апреля фиксировалась лишь в 1920 году.

Рекордную для апреля жару предстоит застать и москвичам. До небывалых для середины весны плюс 22-24 градусов температура может подняться в выходные, 19-20 апреля. Такой показатель будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов. Июньская погода, как ожидается, продержится в столице до вторника, 22-го числа.

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