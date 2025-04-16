Сроки расселения аварийных домов в России захотели сократить

В Госдуме предложили сократить сроки расселения аварийных домов до 3 месяцев

В России предложили сократить срок расселения аварийных домов до трех месяцев. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

По словам авторов инициативы, сейчас предоставление нового жилья собственникам квартир в ветхих зданиях может затягиваться на несколько лет и даже десятилетий. «Срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сказано в тексте документа.

Один из создателей инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, считает, что мера должна улучшить реализацию региональных программ расселения аварийного жилья и защитить граждан, которые подвергают опасности свои жизнь и здоровье.

Некоторым россиянам приходится буквально жить в разваливающихся домах. Так, в Кургане жильцы аварийного дома страдают от постоянных потопов, из-за чего в помещениях постоянно сыро и разрослась плесень. На одну из собственниц, пенсионерку, едва не рухнул потолок. При этом власти региона не спешат расселять многоквартирное здание.

